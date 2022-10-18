Бульвар славы в Челябинске дополнили 3D-инсталляциями Великой Отечественной войны

Фото: Роман Грибанов

На Бульваре Славы в Челябинске появилась возможность посмотреть 3D-инсталляции со сценами из Великой отечественной войны. Для этого с помощью смартфона нужно сканировать QR-код с информационной стойки. Далее начнется скачиваться приложение, которое предоставить доступ к технологиям дополненной реальности.

Как рассказали в администрации Челябинска, для жителей и гостей города подготовили две исторические сцены-реконструкции. Первая воссоздает события 9 мая 1943 года, когда на перекрестке улиц Кирова и Коммуны состоялись проводы на фронт бойцов Уральского добровольческого танкового корпуса. Именно в этом месте южноуральские бойцы прошли торжественным маршем, а потом им зачитали Наказ от жителей Челябинска, желая победы в предстоящих сражениях. Для просмотра этой сцены нужно навести экран смартфона на специальную метку – образ добровольца-танкиста в графике, размещенную на информационной стойке «Краекториума» у Памятника добровольцам-танкистам.

Фото: Роман Грибанов

Вторую инсталляцию можно увидеть, оказавшись возле Стелы «Челябинск – город трудовой доблести». Приложение на смартфоне само включит сцену, так как у места есть привязка к геолокации. Зритель окажется в цехе Челябинского Кировского завода и увидит, как идет сборка танков КВ-1.

Фото: Роман Грибанов

У приложения также есть аудиогид и викторина, которые посвящены событиям Великой Отечественной войны. Пользователи могут узнать об истории родного края и жизни современников того периода.

Фото: Роман Грибанов

Проект называется «Южноуральский краекториум. Окно в историю». Его подготовил Урало-Сибирский Дом Знаний. Все творчество реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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