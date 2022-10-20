В Челябинске задержали мужчину, укравшего iPhone из кармана школьницы

У мужчины уже есть судимость за подобное преступление. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинске полицейские задержали карманника, укравшего iPhone у школьницы. Все это случилось на остановке в Металлургическом районе. Когда девушка начала заходить в маршрутку, мужчина достал из кармана ее пальто телефон. Его стоимость оценивается в 27 тысяч рублей.

Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

За плечами у 34-летнего мужчины уже есть судимость за подобное преступление. Сейчас его закрыли в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения.

— Похищенное изъято и после проведения следственных действий будет возвращено владельцу, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

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