ФСБ задержала студента из Челябинской области за угрозы устроить стрельбу в колледже

Задержанный учился в Учалинском колледже горной промышленности. Фото: yandex.ru/maps

Сотрудники ФСБ задержали студента из Челябинской области за угрозы устроить стрельбу в колледже. Парень учился в одном из учебных заведений Башкирии в Учалинском районе. Об этом сообщают наши коллеги из КП-Уфа.

Вечером 19 октября молодой человек оставил на своей странице в соцсетях сообщение о том, что устроит стрельбу в Учалинском колледже горной промышленности. На это обратила внимание одна из студенток и обратилась к правоохранителям.

К проверке информации подключились сотрудники ФСБ, полиции и руководство колледжа. Студента задержали. На допросе он заявил, что публикация в соцсетях была шуткой, а также не осознавал последствия своего поступка.

Сейчас с молодым человеком работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Колледж продолжает работать в штатном режиме.

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