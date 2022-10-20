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НовостиОбщество20 октября 2022 17:06

В Челябинской области бюджетникам поднимут зарплаты на 4%

На эти цели дополнительно из бюджета выделят 83 млн рублей
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Зарплата бюджетников в Челябинской области увеличится на 4%. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

Всего на эти цели из областного бюджета выделено 83 млн рублей. Предполагается, что зарплата увеличится у более чем 80 тысяч южноуральцев.

Следует добавить, что изменения не коснутся работников органов исполнительной власти и местного самоуправления муниципальных образований региона. У всех них зарплаты останутся на прежнем уровне. Однако губернатор рекомендовал главам муниципалитетов повысить оклад сотрудникам.

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