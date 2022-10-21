Более 100 пожарных «тушили» Дом детского творчества на учениях в Челябинске

Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

В Челябинске сотрудники МЧС провели учения по тушению масштабного пожара. Согласно легенде, вспыхнул Дом детского творчества на улице Доватора. Огонь начал распространяться из зрительного зала по всему зданию, самостоятельно смогли выбраться 95 человек, но еще 10 оказались отрезаны от выхода.

Для создания реалистичной обстановки пожара, на учениях работала дым-машина. Сотрудникам МЧС поступали новые вводные для тренировки. Например, одно из звеньев газодымнозащитной службы перестало выходить на связь, а гидрант вышел из строя. В эти моменты специалисты штаба принимали дополнительные решения для тушения пожара.

В итоге все прошло благополучно, всех отрезанных огнем людей спасли и передали медикам. После этого пожар ликвидировали полностью.

— Проведенные учения — это очередной опыт огнеборцев в копилку профессионализма. Сегодня было привлечено 26 единиц техники и более 100 человек личного состава, — рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Челябинской области Вадим Трунов.

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