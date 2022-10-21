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НовостиОбщество21 октября 2022 12:13

В Магнитогорске Алексею Текслеру представили экзоскелет, который снижает нагрузку на спину рабочего

Губернатор Челябинской области готов сделать региональный заказ и распространить новинку по всей стране
Ольга ЩАПИНА
Экзоскелеты «Exorise» уже применяются на предприятиях страны.

Экзоскелеты «Exorise» уже применяются на предприятиях страны.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Магнитогорском государственном техническом университете имени Носова осмотрел площадки и новое учебное оборудование. Особенно глава региона заострил внимание на промышленном экзоскелете. Это местная разработка.

— Тема очень интересная как с медицинской точки зрения, так и для Фонда медицинского страхования, который специализируется на аппаратах для людей, которые потеряли ту или иную функцию, — сказал Алексей Текслер.

Разработчики отметили, что если обычные экзоскелеты помогают в реабилитации после травм, то промышленный работает на то, чтобы не заболеть. Он уменьшает нагрузку на кисти рук и мышцы спины.

Алексей Теклер попросил авторов проекта решить вопрос со сертификацией разработки, чтобы ее можно было продавать. Первый заказ предоставит регион.

— Готов этот заказ организовать на наши региональные нужны, а потом будем распространять на всю страну, — подчеркнул глава региона.

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