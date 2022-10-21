В Челябинске создали 3D-биопринтер для печати органов человека

На разработку биопринтера ушло несколько лет. Фото: ЧелГУ

Физик и биотехнолог Челябинского госуниверситета Антон Тростин создал устройство для биопечати каркасов органов человека. Свою разработку он представил на международной научно-практической конференции «Интеллектуальная собственность как базовое условие обеспечения технологического суверенитета России». Как сообщили в пресс-службе вуза, 3D-биопринтер собран полностью из российских компонентов.

Антон создал свою разработку практически в домашних условиях, и потом несколько лет доводил ее до «до ума» путем важных и существенных модификаций. 3D-биопринтер успешно прошел испытания: он надежен, универсален и имеет низкую себестоимость, в отличие от западных аналогов.

— Доступность устройства обеспечивается конструктивным исполнением каждой детали таким образом, что возможна ее полная взаимозаменяемость бюджетными компонентами. Взаимозаменяемость обусловлена отсутствием деталей со сложной конфигурацией или изготовленных из специальных дорогостоящих материалов. Кроме того, конфигурация компонентов устройства такова, что легко изготавливается на самом 3D принтере, — отметил Антон Тростин.

Прибор умеет печатать конструкции различных органов из биологических материалов. К примеру, даже ушную раковину.

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