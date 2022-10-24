В лагерь под Чебаркулем прибыли первые мобилизованные

Фото: пресс-служба правительства.

В Челябинской области центр дополнительной подготовки принял первых мобилизованных. Под Чебаркулем был организован палаточный лагерь. Уже 25 октября призванные для участия в спецоперации приступят к боевой подготовке.

В правительстве региона раскрыли подробности встречи мобилизованных. Сначала мужчин принимают в отдельной палатке, где дают воду и чай. Затем осматривают личные вещи и направляют в дом культуры дивизии. В учреждении военнослужащие регистрируются и заполняют документы. Там же их ждут представители банков, которые оформляют зарплатные счета. На последнем этапе военнослужащим выдают форму и отправляют в палаточный лагерь.

— Для военной подготовки сюда по нашей заявке приехали военнослужащие из Центрального военного округа, — отметил губернатор Алексей Текслер. — Подготовка начнется с завтрашнего дня. Основная задача перед военными — полноценная подготовка наших ребят.

Готовить южноуральцев будут военные из ЦВО. Фото: пресс-служба губернатора.

Также в правительстве обрисовали условия, в которых будут проходить боевое слаживание южноуральцы. Это отапливаемые армейские палатки, система

водоснабжения и видеонаблюдения. На территории есть полевая кухня, столовые, гигиенические палатки, помывочные, медицинские пункты. Свои палатки поставили и представители религиозных конфессий. Под особой охраной находится блок с оружием.

Дивизия получила и наборы для мобилизованных. В них входит зимний спальник и коврик, теплые вещи, термобелье, обувь, фонарик, аптечка, продуктовый паек. Поставки таких комплектов происходят регулярно.

Такие наборы мобилизованным присылают регулярно. Фото: пресс-служба губернатора.

Алексей Текслер посмотрел, что входит в набор мобилизованного. Фото: пресс-служба губернатора.

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