В Миассе ищут поджигателей, которые делают селфи на фоне горящих мусорок

Фото: Центр коммунального сервиса

В Миассе завелись поджигатели, которые делают селфи на фоне горящих мусорных баков. В настоящий момент от огня были уничтожены 20 контейнеров общей стоимостью в 300 тысяч рублей. Одно из происшествий засняли на камеру очевидцы. На кадрах видно, как неизвестные поджигают бак и после этого делают селфи.

Регоператор по вывозу мусора и бытовых отходов «Центр коммунального сервиса» обратился в полицию с просьбой найти поджигателей. С них планируется через суд взыскать материальный ущерб.

— Изъяты записи камер наружного наблюдения, которые должны пролить свет на обстоятельства огненных происшествий в местах накопления бытовых отходов. Отметим, что очевидцы также фиксировали возгорания на камеры мобильных устройств. Эти съемки активно распространялись в пабликах социальной сети во «ВКонтакте» и должны помочь в расследовании, — отметили в пресс-службе регоператора.

Фото: Центр коммунального сервиса

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, по факту произошедшего проводится проверка.

— Обращение в органы внутренних дел Миасса поступало, в установленном порядке зарегистрировано. Сейчас проводятся мероприятия, в рамках которых устанавливаются обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе ведомства.

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