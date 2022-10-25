Для наблюдением можно купить специальный фильтр или использовать подручные средства Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 25 октября, челябинцы смогут увидеть редкое явление — частичное солнечное затмение. Оно начнется в 14:46 и закончится около 17:08.

— На нашей широте луна закроет солнечный диск на 78%, что, согласитесь, немало. Это произойдет в 16:02, — сообщили в пресс-службе Челябинского госуниверситета.

Как правильно наблюдать за солнечным затмением?

Наблюдать частное солнечное затмение сможет любой желающий. Только сразу предупреждаем: солнцезащитные очки не подойдут. Можно использовать магнитную пленку из старой дискеты, рентгенограмму, засвеченную фотопленку или компакт-диск без краски. В магазинах, где продаются телескопы, есть специальные фильтры.

Астрофизик ЧелГУ Сергей Замоздра вместе со студентами — постоянными участниками астрофизического семинара планирует наблюдать частичное затмение через темные стекла малого телескопа.

— Такой прибор допустимо наводить на Солнце. Наше мероприятие будет носить ознакомительный характер, ребята отработают навыки использования телескопа. А вот для серьезной научной работы по исследованию солнечных затмений нужна особая солнечная обсерватория, их в России всего две, — рассказал Сергей Замоздра.

Погода в Челябинске на 25 октября 2022

— Сильно надеемся, что тучи расступятся и дадут нам шанс рассмотреть красоту, — отмечают в ЧелГУ.

Пока прогноз погоды, который дают синоптики челябинского гидрометцентра, неутешительный. Днем во вторник, 25 октября, ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха +3..+5. А вот завтра будет Переменная облачность, без осадков, но похолодает до +1..+3.

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