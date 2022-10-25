Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 октября 2022 5:37

В центре Челябинска на две недели ограничат движение: карта

По улице Яблочкина в Челябинске на две недели ограничат движение
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
Карта предоставлена администрацией Челябинска

Карта предоставлена администрацией Челябинска

Со среды, 26 октября, в Челябинске ограничат движение по улице Яблочкина. С 8:00 нельзя будет проехать между домами № 17 и № 19. Там будут проводить работы по строительству тепловой камеры.

Ограничение снимут почти через две недели — в 22:00 8 ноября. Водителей просят учитывать ограничения и внимательно планировать маршрут поездки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru