В центре Челябинска на две недели ограничат движение: карта

Карта предоставлена администрацией Челябинска

Со среды, 26 октября, в Челябинске ограничат движение по улице Яблочкина. С 8:00 нельзя будет проехать между домами № 17 и № 19. Там будут проводить работы по строительству тепловой камеры.

Ограничение снимут почти через две недели — в 22:00 8 ноября. Водителей просят учитывать ограничения и внимательно планировать маршрут поездки.

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