Замерзла и пряталась в чужом подъезде: в Челябинской области спасли 90-летнюю бабушку

Фото: Подслушано|Еткульский район/vk.com

Жители Еткуля помогли потерявшейся 90-летней женщине. В подъезде своего многоквартирного дома они обнаружили незнакомую бабушку в платочке. Пожилая женщина продрогла на улице и зашла в подъезд, чтобы хоть немного согреться. Она попросила помощи, рассказав, что не помнит своего адреса, только номер квартиры.

Потерявшуюся закутали в одеяло, вызвали полицию. Из подъезда пенсионерку на служебной машине привезли в отдел МВД.

— Женщина рассказала, что хотела поехать в гости, но заблудилась, — рассказали в региональном полицейском главке.

Сотрудникам полиции удалось быстро выяснить, где находится дом 90-летней жительницы села.

— Заместитель начальника ОМВД Наталья Сергеева связалась с ее родными и довезла пожилого человека до дома, — уточнили в ГУ МВД по Челябинской области. — Родственники нашедшейся женщины поблагодарили сотрудников полиции и неравнодушных жителей села Еткуль, которые помогли бабушке не замерзнуть и вернуться домой.

Ранее в Челябинской области разыскали пенсионеров, которые заблудились в лесу и два дня выживали, питаясь конфетами и кислицей.

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