Новый танк с двигателем завода из Челябинска успешно прошел испытания

Танк получил название «Прорыв». Фото: Уралвагонзавод

Новый танк «Прорыв», двигатель которого разработали на Челябинском тракторном заводе, успешно прошел испытания. Военная техника способна без проблем преодолевать водные препятствия. Видео с демонстрацией возможностей танка опубликовал в соцсетях концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ).

— Новейшие «Прорывы» перед отправкой заказчику, в качестве одного из видов испытаний, преодолевают водную преграду. А один наш испытатель сказал так: «Вот искупается и поедет бить врага», — отметили представили УВЗ.

В июне «Уравагонзавод» показал модель танка Т-90МС. Машина обладает хорошей подвижностью за счет двигателя с повышенным крутящим моментом и системой автоматического переключения передач. Его тоже сделали на Челябинском тракторном заводе.

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