Виновата погода: в Челябинской области в конце октября на деревьях распустились розы

Фото: нацпарк "Таганай"

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области обнаружили «розы» зеленого цвета. Причем растут «розы» не сами по себе, а на ивовых ветвях, а распустились в конце октября, когда растениям полагается увядать.

Как пояснили в пресс-службе нацпарка, красивые «розы» необычного оттенка — в действительности не цветы, а так называемые галлы, наросты. Они возникают из-за личинок мелких насекомых, которые поселяются в ивовой почке и питаются ее соком. Выделяемые личинкой вещества заставляют растущие в почке листья сильно менять форму: междоузлия побега уменьшаются, а листовые пластинки нехарактерно расширяются, превращаясь в подобие цветочных лепестков.

Серьезного вреда ивам появление «роз» не наносит. Постепенно галлы засыхают, становятся бурыми. Однако на Таганае они свежи, зелены и решительно не походят на «сухоцветы». Специалисты нацпарка предполагают, что виной всему погода. Из-за теплой осени почки ивы набухли, откладывающие в них личинки насекомые решили, что это признак весны, и начали размножаться в неподходящий сезон.

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