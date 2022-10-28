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НовостиПроисшествия28 октября 2022 13:04

В Челябинской области экс-сотрудница полиции получила условный срок за взятку в 400 тысяч рублей

Осужденная долгое время не сможет работать в правоохранительных органах
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-сотрудницу отдела полиции «Кременкульский» приговорили к условному сроку за получение взятки в размере 400 тысяч рублей. Об этом рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

— Приговором суда осужденной назначено наказание в виде семи лет лишения свободы условно и запрета занимать должности на государственной службе сроком на пять лет, — сообщил представитель ведомства.

Осужденная работала начальником группы дознания. Было установлено, что она получила взятку за непривлечение местного жителя к уголовной ответственности. Преступление выявили сотрудники ФСБ и полиции.

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