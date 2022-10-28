На Шершневской плотине в Челябинске установили знаки о запрете движения для грузовиков

Фото: администрация Челябинска

На плотине Шершневского водохранилища в Челябинске установили дополнительные дорожные знаки о запрете проезда для грузовиков. Однако ограничения там действовали уже давно, но правила соблюдают не все водители.

Как сообщили в городской администрации, дорожные знаки появились на подъезде к плотине. Водителей большегрузов просят двигаться в объезд по улицам Гостевая, Лыжных батальонов, Братьев Кашириных, проспект Победы, а затем по Свердловскому проспекту до улицы Блюхера.

Напомним, на плотине Шершевского водохранилища ограничено передвижение большегрузов массой более 3,5 тонн.

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