Жестоко избил и бросил на улице: в Челябинской области ссора обернулась убийством

Подозреваемому готовятся предъявить обвинение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Троицком районе Челябинской области по горячим следам разыскали подозреваемого в убийстве.

Жителя поселка Родники забили насмерть на улице в поселке Родники. Тело мужчины нашли 27 октября. Сотрудники полиции и Следственного комитета вскоре задержали жителя поселка, которого подозревают в преступлении.

— В ходе бытового конфликта он нанес потерпевшему множественные удары, ставшие причиной смерти, — рассказал старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков.

Следователи будут просить суд поместить задержанного в СИЗО. Возбудили уголовное дело об убийстве. Сейчас собирают доказательства, расследование продолжается.

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