Жестоко избил и бросил на улице: в Челябинской области ссора обернулась убийством

Подозреваемому готовятся предъявить обвинение
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Троицком районе Челябинской области по горячим следам разыскали подозреваемого в убийстве.
Жителя поселка Родники забили насмерть на улице в поселке Родники. Тело мужчины нашли 27 октября. Сотрудники полиции и Следственного комитета вскоре задержали жителя поселка, которого подозревают в преступлении.
— В ходе бытового конфликта он нанес потерпевшему множественные удары, ставшие причиной смерти, — рассказал старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков.
Следователи будут просить суд поместить задержанного в СИЗО. Возбудили уголовное дело об убийстве. Сейчас собирают доказательства, расследование продолжается.
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