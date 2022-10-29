В Челябинске сотрудники зоопарка на себе проверили удобство медвежьих берлог

Фото: Челябинский зоопарк

В Челябинском зоопарке помогают медведям готовиться к зимней спячке. Для косолапых начали обустраивать комфортные и теплые берлоги.

Подстилку, на которой животные проведут зиму, сделали из молодых сосенок и сена. В домике медведя Харитона разворошили семь тюков сена, а на мягкую постель для медведя Малыша ушло целых девять тюков. Сотрудники зоопарка даже проверили на себе медвежьи «перины»: полежали в избушках-берлогах, оценивая мягкость подстилки.

А затем в обустройство жилья включились питомцы. Каждый по-своему дополнил человеческие старания, переворошив сено и переложив его клоки на свой вкус.

— На старичка Харитона натуральная перина оказала снотворный эффект. Он зарылся в мягкую солому с головой и настойчиво попросил не будить его до весны, — рассказали в пресс-службе зоопарка.

Малыш пока только проверил новую берлогу, но засыпать не торопится: продолжает наедать жирок на зиму. Еще с августа в зоопарке увеличили медвежий рацион, чтобы питомцы успели накопить нужный вес к спячке. В ней медведи могут проводить до 6 месяцев, так что плотные обеды не пропадут зря.

В Челябинском зоопарке сейчас живут также сестры-медведицы Забава и Шкода. Им зимой тоже полагается спать, но пока животные бодры и активны, поэтому места для спячки им подготовят позже.

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