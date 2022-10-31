Снежок прошел все встали: утро понедельника в Челябинске началось с 9-балльных пробок

Проезд затруднен с самого утра Фото: Алексей БУЛАТОВ

У челябинских водителей и пассажиров снова непростое утро: уже в 8:15 31 октября на дорогах образовались серьезные заторы. Сервис «Яндекс.Пробки» оценил их интенсивность в 9 баллов.

Челябинцы жалуются на трудности с проездом по автодороге Меридиан. Фото: читатель КП

Движение наиболее затруднено на проспекте Ленина, улицах Братьев Кашириных, Труда, Чайковского, Чичерина, проспекте Победы и Комсомольском проспекте, Университетской набережной, улицах Первой Пятилетки, Цвиллинга, Воровского и Блюхера, а также на пересечении Игуменки и улицы Дзержинского.

Ночью в Челябинске начался снегопад, в части городских районов снег продолжает идти, создавая дополнительные проблемы автомобилистам. Метеорологи предупреждают, что в течение дня осадки продолжатся.

"С днем жестнящика": на скользкой дороге уже случились первые аварии. Фото: читатель КПФ

Опасные участки, спуски, подъемы, мосты и перекрестки будут обработаны реагентами, сообщили в КДХ. Это поможет избежать аварий.

— Все обработанные дороги будут очищены от снега и соли в установленные нормативные сроки, — пообещали дорожники.

А кто-то в такую погоду обучается вождению Фото: Кирилл ЛЕЖАК

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