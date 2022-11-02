Челябинскую школьницу наградят в Совете Федерации за спасение упавшего из окна ребенка

Екатерина рассказала о спасении ребенка на радио КП-Челябинск. Фото: АНО "Поколение уверенного будущего"

15-летнюю Екатерину Юльтимирову из Челябинска наградят памятной медалью «За проявленное мужество». Школьница успела подхватить на руки маленького ребенка, который выпал из окна. Чествовать Екатерину и других отличившихся детей будут в Совете Федерации 3 ноября в рамках проекта «Дети-герои».

В июле этого года школьница гуляла вместе с подругами и заметила в окне третьего этажа маленькую девочку. Двухлетняя кроха выглядывала на улицу, опираясь на москитную сетку.

— Я читала в интернете что многие дети упали из-за этих сеток, — призналась потом Екатерина в интервью КП-Челябинск. — Я подумала, что она упадет.

Пока другие прохожие растерянно следили за происходящим, школьница шагнула к стене дома. И не напрасно. Всего через несколько секунд москитная сетка вылетела из окна, а вслед за ней полетел и ребенок. Екатерине удалось поймать малышку на руки, в результате та осталась цела и невредима.

Ранее за спасение ребенка юную челябинку благодарили глава Металлургического района Сергей Кочетков, представители полиции и МЧС, уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

Екатерина мечтает и дальше помогать людям, работая психологом в МЧС. Челябинские спасатели уже пообещали помочь девочке с поступлением на учебу.

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