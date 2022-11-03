Челябинская филармония отправит своих артистов на гастроли в Северную Корею

Стороны подписали соглашение в правительстве Челябинской области. Фото: правительство региона

Челябинская филармония и представители КНДР подписали меморандум о сотрудничестве по обмену искусством. Соглашение подразумевает проведение взаимных гастролей и обменов артистами между сторонами, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Генеральный директор Челябинской филармонии Алексей Пелымский и секретарь по культуре посольства КНДР в России Ан Ын Чхол договорились, что осенью следующего года на Южный Урал пригласят ансамбль из КНДР в составе 60 человек для участия в Международном фестивале национальных культур «Синегорье». Уже в 2024 году Пхеньян примет у себя точно такое же количество артистов из Челябинска.

Южноуральские артисты ранее уже бывали в КНДР. В 2018 году ансамбль танца «Урал» выступила в Пхеньяне на фестивале искусств. Делегация из 42 артистов показала зрителям 14 номеров.

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