У 102 жителей Челябинской области диагностировали коронавирус

За прошедшие сутки сделали 6 090 ПЦР-тестов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус диагностировали еще у 102 жителя Челябинской области. Из них двое школьников, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области. Всего за время пандемии подтверждено 391 043 случая.

Выздоровевших за последние сутки в два раза больше — 347. Всего 379 504 пациента победили коронавирус. На лечении остаются 2132 человека.

Не удалось спасти 5 человек. За все время от ковида и сопутствующих заболеваний умерли 9 359 южноуральцев.

По-прежнему лучшей защитой от коронавируса остается прививка. Кстати, в выходные будут работать пункты вакцинации.

ТРК и дополнительные пункты с отдельными входами:

Челябинск

ГКБ №1 - COVID-19, грипп

Будни с 8:00 до 19:00

Выходные и праздничные дни с 9:00 до 15:00

ЖД Вокзал, медпункт - COVID-19

Ежедневно с 10:00 до 19:00

5 ноября

ТК «КС» - COVID-19, грипп

11:00 - 14:00

5 и 6 ноября

ТРК «Алмаз» - грипп

10:00 - 14:00

5 и 6 ноября

ТРК Горки -COVID-19, грипп

11:00 - 15:00

Златоуст

ЖД Вокзал, медпункт - COVID-19

Ежедневно с 10:00 до 19:00

5 и 6 ноября

«Территория бизнеса» - COVID-19, грипп

10:00 - 13:00

ТРК «Тарелка» - COVID-19, грипп

10:00 - 15:00

Бреды

5 и 6 ноября

ТК «Магнит» - COVID-19, грипп

10:00 - 13:00

Пласт

6 ноября

ТК «Раздолье» - COVID-19

9:00 - 13:00

Круглосуточные пункты вакцинации - COVID-19:

Челябинск

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82

Сатка

Районная больница, приёмный покой

Троицк

Медпункт пункт ЖД вокзала

Магнитогорск

ГБ № 1, приёмный покой

Касли

Районная больница, приёмный покой

Катав-Ивановск

Районная больница, приёмный покой

Кыштым

Городская больница им. А.П. Силаева, приёмный покой

Карабаш

Городская больница, приёмный покой

село Миасское

Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)

Верхний Уфалей

Городская больница, приёмный покой стационара

Варна

Районная больница, приёмный покой

Чебаркуль

Областная больница, приёмное отделение

Увелка

Районная больница, приёмный покой

Коркино

Городская больница №1, приёмный покой

Куса

Районная больница, приёмный покой

село Кизильское

Районная больница

Миасс

Городская больница №3

18:00 - 21:00

Копейск

Городская больница №1, Приемный покой пос. Советов, 6 с 20.00 до 08.00

И поликлиники по месту жительства

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