Не надо тратить деньги на бензин: в Челябинской области стали торговать каретами

Челябинцам предложили переключиться на гужевой транспорт Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кыштыме на продажу выставили карету. Сообщение об этом появилось на популярном сайте бесплатных объявлений.

Карета не игрушечная, как можно подумать, а самая настоящая, в такую можно впрячь лошадь. Владелец уточняет, что транспортное средство новое и качественное: мастер делал карету уже не впервые, технология отработана.

Если лошади под рукой нет, в карете можно просто фотографироваться: она покрашена в белый и золотой, дополнена декоративными шторками. Цена всего великолепия — 240 тыс. рублей.

Примечательно, что в последние дни появились и другие объявления о продаже карет в Челябинской области. В Челябинске, например, предлагают приобрести повозку с открытым верхом.

— Продам очень красивый, фаэтон. Производство Германия. Легкий, компактный, на мягком ходу. Гидравлические тормоза. Удобные сидения, иметься бар, —хвалит товар хозяин, уточняя, что фаэтон был в употреблении, но зато возможен торг. А еще один небольшой фаэтон продают в Магнитогорске всего за 40 тыс. рублей. Карета тоже была в употреблении и, судя по описанию, владельцу понравилась.

— Не гремит, не шумит, состояние отличное, запрягай и езжай, — пишет продавец. — Оглобли в комплекте. Стоит в гараже, возможен торг и доставка.

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