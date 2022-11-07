«В Челябинске офиса больше нет»: где купить полис ОСАГО «Россгосстраха»

Теперь полис ОСАГО челябинцы могут оформить на сайте или в другом городе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В челябинском филиале компании «Россгосстрах» закрыли офис продаж полисов ОСАГО. Теперь оформить полис обязательного автогражданского страхования можно только через интернет или в другом городе.

− В Челябинске офиса больше нет, лично обратиться невозможно. Можно заключить договор страхования на сайте компании. Можете позвонить и заключить договор именно на сайте, мы вас поэтапно проконсультируем, − рассказали КП-Челябинск в компании «Россгосстрах».

Офисы по продаже полисов ОСАГО продолжают работать в других города области: Аргаяше, Верхнеуральске, Верхнем Уфалее, Еманжелинске, Златоусте, Копейске, Кусе, Кыштыме, Миассе, Нязепетровске, Озерске, Сатке и Южноуральске.

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