Челябинские бойцы, находящиеся в зоне СВО, получили от Текслера квадрокоптеры и тепловизоры

Фото: правительство Челябинской области
Бойцы 90-й гвардейской танковой дивизии из Чебаркуля, принимающие участие в спецоперации, получили новые квадрокоптеры и тепловизоры. Оборудование им предоставил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Военнослужащие записали видеообращение, в котором поблагодарили главу региона за оказанную поддержку.
— Хотим выразить благодарность за оказанную помощь в нашем нелегком деле губернатору Алексею Текслеру. Ваша поддержка очень важна для нас. Наше дело правое. Победа будет за нами, — заявили бойцы.
Также губернатор предоставил все необходимое для добровольческого батальона «Южноуралец». В настоящий момент они выполняют боевые задачи в Кременной и других городах ДНР. Бойцам отправили дизельные тепловые пушки, зимнюю одежду, спальные мешки и продукты.
Фото: правительство Челябинской области
Фото: правительство Челябинской области
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