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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 3:32

В Челябинской области шестеро пострадали и двое погибли в столкновении минивэна с грузовиком

Страшная авария произошла под Копейском
Елена КОЛЧИНА
Трех человек после аварии зажало в машине, их вытащили спасатели. Фото: Копейский пожарно-спасательный гарнизон

Трех человек после аварии зажало в машине, их вытащили спасатели. Фото: Копейский пожарно-спасательный гарнизон

В Челябинской области вечером 7 ноября лоб в лоб столкнулись грузовик и минивэн. Авария произошла вечером 7 ноября на заснеженной дороге под Копейском, напротив озера Половинное.

— В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое человек, пострадали шестеро, среди них трое детей, — рассказал сотрудник шестого пожарно-спасательного отряда регионально ГУ МЧС Олег Тресков.

Фото: Копейский пожарно-спасательный гарнизон

Фото: Копейский пожарно-спасательный гарнизон

Пострадавших с множеством ран и ушибов с места происшествия увезли в больницу. Все они — пассажиры фургона. Водитель фуры получил лишь мелкие травмы.

Причины аварии сейчас выясняют.

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