В Челябинске 146 семей переселили из аварийного жилья в новые квартиры

Ключи от новых квартир получили 146 семей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинске в 2022 году из аварийных и непригодных для жизни домов расселили 146 семей. Под расселение попали 26 аварийных многоквартирных домов и 4 непригодных для жизни помещения.

− В новое жилье переехали 90 семей, во вторичное – две. 54 семьи предпочли денежную компенсацию за свое имущество, − рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

До конца 2022 года планируют расселить еще четыре многоквартирных дома. А еще 12 уже в следующем году. Все это проходит в рамках областной программы «Переселение в 2019−2023 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области».

За этот год в городе снесли шесть аварийных многоквартирных домов: № 5 по улице Зудова, № 23 по улице Краснознаменной, № 46 на улице Доватора, № 3 по переулку 9-й Лобинский, № 104 и № 106 на улице Новороссийской. К сносу готовят еще девять расселенных аварийных домов: дом 7а на улице Карпенко, дом 7 на улице Краснознаменной, дом 13 на улице Водрем-40, дом 12 на улице Нахимова, дом 43 на улице Потемкина, дом 3 на станции Шагол, дом 51 на улице Ульяновская и дом 72а и 74а на улице Новороссийская.

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