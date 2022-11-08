На северо-западе Челябинска ввели карантин из-за гибели двух кошек от бешенства

От опасной инфекции погибли кот и кошка
Фото: Иван МАКЕЕВ
Два случая бешенства среди животных выявили на северо-западе Челябинска. Болезнь поразила кошку и кота - они были домашними. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
— Микрорайон, где выявлены больные животные, объявлен неблагополучным. По распоряжению Правительства Челябинской области там будет установлен карантин и в настоящее время проведен комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий, — отметили в ведомства.
По данным Россельхознадора, кот умер от болезни 1 ноября, кошка скончалась 3 ноября. Всего в Челябинской области в этом году выявили 56 случаев бешенства.
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