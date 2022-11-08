В Челябинске двум центрам реабилитации для детей-инвалидов предоставили бесплатные помещения

Помещения для реабилитационного центра предоставили по поручению главы города Натальи Котовой. Фото: администрация Челябинска

Администрация Челябинска передала в безвозмездное пользование нежилые помещения реабилитационному центру Клуба добрых дел «Марта». Некоммерческая организация занимается оздоровлением детей-инвалидов. Родители могут оставить их на полдня и заняться личными делами, пока ребята с пользой проводят время и общаются друг с другом. Само здание находится на улице Артиллерийской.

Также свое новоселье празднует центр зоотерапии «Лапа Надежды». Сотрудникам некоммерческой организации предоставили помещения в здании на улице Каслинской. Здесь для детей и подростков с ограниченными возможностями проводят лечение и занятия с использованием специально отобранных и обученных собак.

Фото: администрация Челябинска

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, работа проводится по поручению главы города Натальи Котовой. С 2021 года некоммерческим организациям было передано в безвозмездное пользование 18 нежилых помещений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru