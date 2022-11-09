Возобновление трамвайного движения в Ленинском районе Челябинска отложили до 28 ноября

Ремонт продолжится до 28 ноября. Фото: t.me/cheltrans

В Ленинском районе Челябинска почти на три недели отложили запуск движения трамваев. Ремонт путей не получается завершить вовремя из-за срыва сроков поставки материалов. Об этом сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок».

— Трамвайное движение планируется полностью восстановить к утру 28 ноября, — уточнили в учреждении.

В настоящее время ремонтные работы на трамвайных путях ведутся по ул. Дзержинского от Гагарина до Многостаночников, на ул. Новороссийской от Машиностроителей до Чистопольской, а также на разворотном кольце.

Развозить пассажиров на время ремонта продолжат шесть автобусов большого класса. Компенсационные маршруты будут курсировать по следующим улицам:

1 – КМ Чистопольская: следует от остановки Харлова по Гагарина, Дзержинского, Машиностроителей, Новороссийской до остановки Чистопольская, обратно по Новороссийской, Гагарина до остановки Харлова».

2 - КМ Харлова (КБС): следует от остановки Харлова по Гагарина, Дзержинского, Машиностроителей, Новороссийской, Гагарина до остановки Харлова. Интервал движения КМ - 20 минут.

Также будет работать трамвай-челнок по маршруту «пос. Первый Плановый - Дзержинского – ЗЭМ».

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