Мальчик с ДЦП из Челябинской области обрабатывает фото и видео одним взглядом

Фото: hornews.com

13-летний Влад Смоляков из Троицка занимается монтажом видео, обработкой фотографии и осваивает 3D-моделирование. Все бы ничего, но у мальчика ДЦП, из-за чего он не может работать за компьютером руками. Для этого он использует свои глаза.

Мама Влада, Ирина, рассказала изданию hornews.com, что ребенку подарили айтрекер — устройство для считывания движений глаз. Ранее она могла общаться с сыном только с помощью взглядов и кивков головы, а сейчас Влад сам может сказать, что он хочет — набрать текст с помощью взгляда и затем озвучить его через специальную программу.

— Сейчас, конечно, мы тоже так общаемся, с помощью взглядов и кивков, но, если что-то непонятно, он пишет, или находит что-то в интернете. Влад стал чётче рассказывать о том, что ему нужно. Первым желанием стала коляска с электроприводом, — цитирует Ирину издание.

Влад кстати уже сам самостоятельно зарабатывает с помощью своих навыков. Гонорары, по словам мамы, откладываются на профессиональное ПО и новый компьютер.

Сейчас подруга Смоляковых Ольга Ионкина, у которой сын также страдает от ДЦП, запускает вместе с мужем проект «Я хочу говорить», который будет заниматься с такими ребятами, неспособными говорить и писать от руки. Она уже пишет заявку в Фонд поддержки гражданских инициатив Челябинской области.

Ранее в Челябинске на благотворительном вечере «Добрый сердца» собрали сумму больше, чем в прошлые годы. За несколько часов удалось пополнить копилку на 1,6 миллиона рублей. В поддержку сбора выступили известные артисты и музыканты, а также челябинцы.

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