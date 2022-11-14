В Челябинской области прекратила снижаться заболеваемость коронавирусом

На больничном остаются 1,8 тыс. человек
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последний день в Челябинской области зарегистрировали 95 новых случая коронавируса, в том числе три у школьников. Заболеваемость, до того снижавшаяся, в последнюю неделю колеблется на одном уровне: ежедневно сообщают от 91-95 новых инфицированных.
По данным регионального министерства здравоохранения к 14 ноября, от Covid-19 продолжают лечиться 1 825 жителей Челябинской области.
Один пациент за сутки умер от коронавируса.
А за все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали у 391 987 южноуральцев.
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