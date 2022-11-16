В Челябинской области пьяный мужчина привел ребенка босиком по снегу в банк и бросил там

Ребенок шел по улице босиком. Фото: Тимур ХАНОВ
В Челябинской области Следственный комитет начал проверку после того, как в отделении банка в Южноуральске бросили маленького ребенка.
Мальчика четырех-пяти привел в банк пьяный мужчина. Он не позаботился об обуви для малыша: ребенок шел по льду и снегу босиком. Оставив мальчика в офисе банка, мужчина ушел.
Сотрудники банка вызвали полицию и врачей. Ребенка госпитализировали с признаками обморожения, ему оказали медицинскую помощь. Позднее нашлась мать мальчика.
— По данному факту проводится доследственная проверка, — рассказал старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков. — Будет дана оценка действиям родителей по надлежащему уходу за ребенком, а также действиям должностных лиц социальных служб учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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