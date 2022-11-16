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НовостиПроисшествия16 ноября 2022 9:09

В туалете санатория Челябинской области нашли тело женщины

Директор медицинского учреждения рассказала, что произошло
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Медики заключили, что оказать помощь женщине было невозможно

Медики заключили, что оказать помощь женщине было невозможно

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В санатории под Кыштымом 13 ноября нашли труп пожилой женщины, которая проходила лечение. Эту информацию КП-Челябинск подтвердила директор учреждения. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Она также добавила, что возмущена тем, как информация преподносилась в нескольких СМИ:

— Мы возмущены публикациями. Это абсолютно рядовой случай. Есть официальное заключение медиков, что это — кровоизлияние в результате обрыва тромба. Женщина — гипертоник, других болезней у нее не было. На выходных упало атмосферное давление, все гипертоники мучались с головными болями. А тут: «ведется доследственная проверка». Извините, проверка ведется по каждой смерти.

В Следственном комитете информацию о проверке пообещали предоставить позже. Известно, что женщине было 65 лет.

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