В туалете санатория Челябинской области нашли тело женщины

Медики заключили, что оказать помощь женщине было невозможно Фото: Михаил ФРОЛОВ

В санатории под Кыштымом 13 ноября нашли труп пожилой женщины, которая проходила лечение. Эту информацию КП-Челябинск подтвердила директор учреждения. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Она также добавила, что возмущена тем, как информация преподносилась в нескольких СМИ:

— Мы возмущены публикациями. Это абсолютно рядовой случай. Есть официальное заключение медиков, что это — кровоизлияние в результате обрыва тромба. Женщина — гипертоник, других болезней у нее не было. На выходных упало атмосферное давление, все гипертоники мучались с головными болями. А тут: «ведется доследственная проверка». Извините, проверка ведется по каждой смерти.

В Следственном комитете информацию о проверке пообещали предоставить позже. Известно, что женщине было 65 лет.

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