Челябинский ветеринар Карен Даллакян организовал выставку черных кошек

Победителем выставки станет кошка или кот с наиболее темным окрасом
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
День черных кошек отмечается в мире 17 ноября. Известный зоозащитник и ветеринар Карен Даллакян решил тоже присоединиться к празднованию и организовал выставку, где выберут самого черного кота Челябинска. Как сообщает издание Hornews.com, судьями будут посетители мероприятия.
— Черный кот приносит неудачу только, если вы — мышь, — считает зоозащитник Карен Даллакян.
Выставка пройдет 19 ноября в 12:00 в ДК Новосинеглазово по адресу ул. Челябинская д.7. Участие может принять любой хозяин кошки и кота. Единственное условие – животное должно быть черным, порода не обязательна. Чтобы зарегистрироваться, необходимо написать в группу Фонда зоозащиты «Спаси меня» во «ВКонтакте». Помимо выставки для детей и родителей организуют конкурс рисунков, стихов и песен про черных котов.
СПРАВКА
Впервые праздновать День черной кошки начали в 2007 году в Италии. Цель – избавиться от суеверий, связанных с этими животными. По словам зоозащитников, именно черные кошки чаще других подают к ним покалеченными. Кроме того, из-за предрассудков животных реже забирают из приютов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru