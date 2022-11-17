Челябинский ветеринар Карен Даллакян организовал выставку черных кошек

Победителем выставки станет кошка или кот с наиболее темным окрасом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

День черных кошек отмечается в мире 17 ноября. Известный зоозащитник и ветеринар Карен Даллакян решил тоже присоединиться к празднованию и организовал выставку, где выберут самого черного кота Челябинска. Как сообщает издание Hornews.com, судьями будут посетители мероприятия.

— Черный кот приносит неудачу только, если вы — мышь, — считает зоозащитник Карен Даллакян.

Выставка пройдет 19 ноября в 12:00 в ДК Новосинеглазово по адресу ул. Челябинская д.7. Участие может принять любой хозяин кошки и кота. Единственное условие – животное должно быть черным, порода не обязательна. Чтобы зарегистрироваться, необходимо написать в группу Фонда зоозащиты «Спаси меня» во «ВКонтакте». Помимо выставки для детей и родителей организуют конкурс рисунков, стихов и песен про черных котов.

СПРАВКА

Впервые праздновать День черной кошки начали в 2007 году в Италии. Цель – избавиться от суеверий, связанных с этими животными. По словам зоозащитников, именно черные кошки чаще других подают к ним покалеченными. Кроме того, из-за предрассудков животных реже забирают из приютов.

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