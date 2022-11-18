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НовостиЗдоровье18 ноября 2022 6:11

В Челябинской области 99 человек за день заболели коронавирусом

На лечении остаются 1,5 тыс. южноуральцев
Елена КОЛЧИНА
Каждый день коронавирус обнаруживают примерно у сотни южноуральцев

Каждый день коронавирус обнаруживают примерно у сотни южноуральцев

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 99 новых случаев Covid-19 — на два меньше, чем накануне. Среди новых заболевших, как и днем ранее, шестеро школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения к 18 ноября, лечиться от коронавируса продолжают 1475 человек. За сутки от ковидной пневмонии умерли два пациента.

За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали уже у 392 376 южноуральцев.

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