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НовостиЗдоровье19 ноября 2022 6:33

В Челябинской области 97 человек за день заболели коронавирусом

За сутки от Covid-19 умерли три человека
Елена КОЛЧИНА
Почти 392,5 тыс. южноуральцев заболели коронавирусом

Почти 392,5 тыс. южноуральцев заболели коронавирусом

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области диагностировали коронавирус у 97 человек, в том числе у 5 школьников. Днем ранее новых заболевших было на 2 больше.

По данным регионального министерства здравоохранения к 19 ноября, от Covid-19 продолжают лечиться 1 428 жителей Челябинской области. За сутки три пациента умерли от коронавируса.

392 473 официально подтвержденных случая Covid-19 зарегистрировали в Челябинской области за все время с начала пандемии.

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