Челябинцев предупредили о снегопадах и попросили не ездить далеко

Переходите дорогу только убедившись, что вас пропускают Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 23 ноября, и в ближайшие дни на Южном Урале ожидаются снегопады. В связи с этим, на улицы Челябинска и дороги области вывели дополнительные экипажи ДПС. Они будут следить за порядком, регулировать движение и при необходимости помогать автомобилистам.

Южноуральцам советуют воздержаться от дальних поездок. Если вы все-таки отправляетесь в путь, проверьте исправность авто и заряжен ли ваш телефон, возьмите с собой теплые вещи, термос с горячим чаем и положите в багажник буксировочный трос.

— Во время движения неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, не нарушайте скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами, избегайте резких маневров на дороге, откажитесь от обгонов, будьте предельно внимательны и осторожны, не отвлекайтесь на гаджеты, — советуют в Госавтоинспекции.

Пешеходов просят надевать одежду со световозвращающими элементами, переходить дорогу только по пешеходному переходу, убедившись водители вас заметили и пропускают.

По прогнозам синоптиков Челябинского гидрометеоцентра, в ночь на четверг в Челябинской области ожидается облачная погода, снег, местами сильный, в отдельных районах метели, на дорогах снежные заносы, гололедица от наката. Температура воздуха -10.-15, на юге до -6. Днем -5.-10, на крайнем юге до -1.

Скрин с сайта: chelpogoda.ru

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