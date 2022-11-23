Челябинск провалил проверку Ростехнадзора на готовность к отопительному сезону

Проверки на готовность к отопительному сезону проходили сразу в трех уральских регионах
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Челябинск не получил паспорт готовности к отопительному сезону. Городские чиновники не выполнили условий, которые были установлены Минэнерго РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского управления Ростехнадзора.
— Главы муниципальных образований, признанных неготовыми к прохождению отопительного периода, продолжают работу по устранению выявленных нарушений для получения акта готовности, — отметили в ведомстве.
Уральский Ростехнадзор проверял муниципалитеты на территориях Свердловской, Курганской и Челябинской областей. Из 404 муниципальных образований только 327 выдали паспорт готовности. Региональные центры Курган и Екатеринбург проверку не провалили.
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