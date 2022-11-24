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НовостиПроисшествия24 ноября 2022 11:20

Совесть не проснулась: житель Челябинской области украл ящик с благотворительными пожертвованиями

Житель Челябинской области украл ящик для сбора пожертвований
Елена КОЛЧИНА
В коробке было 4 тыс. рублей. Кадр с камер наблюдения: ГУ МВД по Челябинской области

В коробке было 4 тыс. рублей. Кадр с камер наблюдения: ГУ МВД по Челябинской области

Похищенные деньги нашли и обещают вернуть благотворительному фонду

В Челябинской области мужчина не постеснялся украсть ящик с пожертвованиями. Небольшая коробка, в которой оставляли деньги для благотворительного фонда, была прикреплена к прилавку магазина в Сатке. Работники торговой точки, заметив пропажу ящика, заявили в полицию.

Объяснить случившееся помогла камера наблюдения в торговом зале. Оказалось, что пожертвования присвоил нетрезвый покупатель магазина — 50 летний мужчина. Он с усилием оторвал ящик от прилавка, а затем ушел с ним нам улицу. с Полицейские нашли похитителя и задержали.

— В настоящее время похищенные денежные средства в сумме 4 тыс. рублей изъяты и будут возвращены, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

В отношении жителя Сатки возбудили уголовное дело о краже. Под стражу его до суда помещать не стали, но взяли обязательство о явке.

Ранее в Челябинске задержали 20-летнего мужчину, который вынес из сетевых магазинов товар на четверть миллиона рублей.

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