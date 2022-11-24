Поезд с USB-розетками и кондиционерами запустят на маршруте Челябинск – Курган

Фото: пресс-служба ЮУЖД

ЮУЖД провела презентационный рейс комфортабельного электропоезда, который будет курсировать на маршруте Челябинск – Курган. Новый подвижный состав оборудован системой климат-контроля, USB-розетками, эргономичными сидениями, креплениями для инвалидных колясок и велосипедов, а также подъемниками для посадки и высадки маломобильных пассажиров.

— Использование современного электропоезда по маршруту Челябинск - Курган позволит сократить время в пути, вместить больше пассажиров и существенно увеличить уровень их комфорта, — рассказали в пресс-службе ЮУЖД.

Фото: пресс-служба ЮУЖД

Фото: пресс-служба ЮУЖД

Фото: пресс-служба ЮУЖД

Новый поезд «ЭП2Д» состоит из шести вагонов. По маршруту следования он будет делать пять остановок: Каясан, Щучье, Мишкино, Юргамыш, Курганка. Расчетное время в пути составит 3 часа и 25 минут.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru