В Челябинскую область доставят восемь передвижных медкомплексов за счет федерального бюджета

Всего между регионами распределят 299 машин
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В 68 регионов России, в том числе и в Челябинскую область, доставят передвижные медицинские комплексы. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Челябинской области выделили восемь передвижных медкомплесков. Они помогут обеспечить доступность медицины для южноуральцев, проживающих в сельской местности. Шесть машин предназначены для первичной медпомощи, еще один комплекс – для профилактических осмотров, маммографии и флюорографии.
Передвижные медкомплексы должны поступить в Челябинскую область до марта 2023 года. Всего на распределение 299 машин между регионами из федерального бюджета планируется потратить 2,7 млрд рублей.
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