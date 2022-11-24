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НовостиЗдоровье24 ноября 2022 14:51

В Челябинскую область доставят восемь передвижных медкомплексов за счет федерального бюджета

Они помогут обеспечить доступность медицины для жителей сельской местности
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Всего между регионами распределят 299 машин

Всего между регионами распределят 299 машин

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 68 регионов России, в том числе и в Челябинскую область, доставят передвижные медицинские комплексы. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Челябинской области выделили восемь передвижных медкомплесков. Они помогут обеспечить доступность медицины для южноуральцев, проживающих в сельской местности. Шесть машин предназначены для первичной медпомощи, еще один комплекс – для профилактических осмотров, маммографии и флюорографии.

Передвижные медкомплексы должны поступить в Челябинскую область до марта 2023 года. Всего на распределение 299 машин между регионами из федерального бюджета планируется потратить 2,7 млрд рублей.

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