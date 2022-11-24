В Челябинскую область доставят восемь передвижных медкомплексов за счет федерального бюджета

Всего между регионами распределят 299 машин Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 68 регионов России, в том числе и в Челябинскую область, доставят передвижные медицинские комплексы. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Челябинской области выделили восемь передвижных медкомплесков. Они помогут обеспечить доступность медицины для южноуральцев, проживающих в сельской местности. Шесть машин предназначены для первичной медпомощи, еще один комплекс – для профилактических осмотров, маммографии и флюорографии.

Передвижные медкомплексы должны поступить в Челябинскую область до марта 2023 года. Всего на распределение 299 машин между регионами из федерального бюджета планируется потратить 2,7 млрд рублей.

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