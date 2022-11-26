Огонь охватил квартиру в многоэтажке на северо-западе Челябинска

15 человек эвакуировались самостоятельно. Фото: архив КП

– Две пожарные машины с включенной сигнализаций только что пронеслись по улице Молодогвардейцев, – срочно передают оказавшиеся на месте читатели КП-Челябинск. Как выяснилось, пожарные спешили на тушение в микрорайон «Тополиная аллея» на северо-западе Челябинска. Там в одном из домов ближе к лесу вспыхнула квартира.

– Подразделения Челябинского пожарно-спасательного гарнизона реагировали на вызов: произошел пожар в квартире жилого дома по ул. 250 лет Челябинску. В настоящее время открытое горение ликвидировано, – сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

Самостоятельно по незадымляемой лестничной клетке эвакуировалось 15 человек. Пострадавших нет, причину возгорания будут выяснять сотрудники отделения дознания, добавили в ведомстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru