Из палаточных лагерей – домой: 11 многодетных отцов Челябинской области вернули из пунктов боевого слаживания

5 мужчин решили остаться нести службу
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Из палаточных лагерей – домой. 11 многодетных отцов Челябинской области были возвращены из пунктов боевого слаживания в семьи после призыва по частичной мобилизации. По остальным – предпринимаются меры, сообщила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко. После включения в реестр по поручению губернатора региона отсрочку получили отцы, у которых на иждивении трое детей до 16 лет. Всего – 81 мужчина.
Среди мобилизованных многодетных отцов есть те, кто пользоваться такой возможностью не стали – 5 человек отказались возвращаться домой, решив продолжить службу. Сударенко добавила, что по ходатайству восстановлены права другой категории мобилизованных – имеющих бронь. Решение призывных комиссий отменено в отношении еще 15 южноуральцев.
– Всего с 26 сентября восстановлены права 138 человек, из них 51 либо не допущены к мобилизации, либо возвращены с учебных центров и зоны СВО, в отношении 87 человек предпринимаются меры по возврату домой, – привела цифры уполномоченный по правам человека.
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