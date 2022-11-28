В Челябинске супруги мобилизованных получат выплату в размере 15 тысяч рублей

Частичная мобилизация началась в конце сентября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мэрия Челябинска и депутаты гордумы утвердили новую меру поддержки для жен мобилизованных горожан. Они получат единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В настоящий момент районные управления соцзащиты населения ведут прием заявлений. Для получения выплаты необходимо предоставить копию паспорта и СНИЛС заявителя, выписку кредитной организации с реквизитами лицевого счета, свидетельство о браке, а также документы, подтверждающие призыв на военную службу по мобилизации и воинский учет в военном комиссариате Челябинска.

— Если с заявлением обращается законный представитель, то необходимо предоставить подтверждающие документы (доверенность), — пояснили в городской администрации.

Получить консультацию или оформить необходимое заявление можно в управлениях социальной защиты по месту жительства. Публикуем их адреса и телефоны:

Калининский район — ул. Шенкурская, 7-б (телефон 727-56-90).

Курчатовский район - Комсомольский проспект, 107-А (телефон 731-51-01).

Ленинский район — ул. Гагарина, 42-а (телефон 256-43-16).

Металлургический район — ул. Дегтярева,49Б (телефон 735-85-99)

Советский район — ул. Цвиллинга, 63 (телефон 261-86-24).

Тракторозаводский район — ул. Артиллерийская, 109 (телефон 775-52-17).

Центральный район — ул. Советская, 36 (телефон 263-65-93).

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