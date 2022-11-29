В Челябинске будут судить бомжей за убийство и поджог двух собутыльников

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Челябинска
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Двух бездомных мужчин будут судить в Челябинске за убийство своих собутыльников. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
По данным следствия, преступление произошло летом в Советском районе Челябинска. Обвиняемые распивали спиртное с двумя бездомными приятелями. В какой-то момент возникла ссора, и они зарезали их ножом. После убийства тела облили горючим и подожгли, чтобы скрыть следы преступления.
Но мужчин задержали, в отношении них возбудили уголовное дело об убийстве двух человек по предварительному сговору. Обвиняемым грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. В ближайшее время их ждет суд.
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