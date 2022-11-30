Родители пожаловались на холод и сквозняк в детском отделении челябинской больницы

От холода спасаются с помощью дополнительных одеял и радиаторов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родители маленьких пациентов рассказали о холоде и сильном сквозняке в палатах педиатрического отделения челябинской ГКБ №9. В соцсетях появились жалобы на очень сильный сквозняк, закостеневающие и даже заледеневающие окна. Одна из мам призналась, что ей пришлось загородить окно матрасом, чтобы на попавшего в больницу с высокой температурой ребенка не дуло. Стоит отметить, что продувает насквозь не старенькие рассохшиеся рамы, а современные пластиковые окна.

Главный врач Городской клинической больницы №9 Олег Денисов рассказал КП-Челябинск, что проблема действительно есть. В педиатрическом отделении не так давно проходил ремонт, установили новые стеклопакеты. Но с тех пор пациенты очень активно эксплуатировали окна, которые теперь требуют починки.

— Ремонтные работы уже ведутся, — сообщил Олег Денисов. Он уточнил, что основной ремонт должны завершить уже к середине дня 1 декабря, а к пятнице 2 декабря в педиатрическом отделении точно станет тепло.

Пока что пациентов защищают от холода доступными средствами.

— В экстренном порядке приобрели дополнительные одеяла и пожаробезопасные масляные обогреватели. Они уже находятся в палатах, — рассказал главный врач.

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