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НовостиОбщество1 декабря 2022 5:12

Владимир Путин поддержал предложение Алексея Текслера о зарплатах бюджетников и поддержке регионов

Губернатор Челябинской области попросил дополнительного федерального финансирования
Елена КОЛЧИНА
Зарплаты бюджетникам обещают повысить в следующем году

Зарплаты бюджетникам обещают повысить в следующем году

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поучаствовал в совещании президента России с членами правительства. Глава региона представлял комиссию Госсовета по экономике и финансам, которой руководит. Обсуждали исполнение президентского указа десятилетней давности о повышении зарплат бюджетников.

Алексей Текслер предложил направить российским регионам дополнительное федеральное финансирование, потому что собственных средств у них немного.

— Девяти регионам уже оказана помощь со стороны Минфина. От комиссии Госсовета предлагаем еще дополнительно поддержать регионы с невысокой бюджетной обеспеченностью и снижением доходов бюджета, — сказал Алексей Текслер.

Совещание проводили по видеосвязи. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Совещание проводили по видеосвязи. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Президент Владимир Путин поручил учесть озвученное челябинским губернатором предложение.

Проиндексировать зарплаты бюджетников планируют в январе 2023 года.

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