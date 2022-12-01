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НовостиОбщество1 декабря 2022 10:26

Будет переделывать за свой счет: челябинскому подрядчику не заплатят за укладку асфальта в снег

В Челябинске подрядчику не заплатят за укладку асфальта в снег на Цвиллинга
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
Мэрия отказалась принимать и оплачивать работы

Мэрия отказалась принимать и оплачивать работы

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Укладывали асфальт в снег: в Челябинске дорожный подрядчик не получит денег за некачественный ремонт. Нарушения зафиксировали на перекрестке улиц Цвиллинга и Орджоникидзе.

— Подрядная организация проводила работы по занижению бортовых камней с разбором покрытия тротуара для устройства пандуса для маломобильных граждан, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе администрации города.

А если весной асфальт сойдет вместе со снегом, «работу над ошибками» придется делать за свой счет.

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