Будет переделывать за свой счет: челябинскому подрядчику не заплатят за укладку асфальта в снег

Мэрия отказалась принимать и оплачивать работы
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Укладывали асфальт в снег: в Челябинске дорожный подрядчик не получит денег за некачественный ремонт. Нарушения зафиксировали на перекрестке улиц Цвиллинга и Орджоникидзе.
— Подрядная организация проводила работы по занижению бортовых камней с разбором покрытия тротуара для устройства пандуса для маломобильных граждан, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе администрации города.
А если весной асфальт сойдет вместе со снегом, «работу над ошибками» придется делать за свой счет.
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