В Челябинской области 100 человек за день заболели коронавирусом

Заболеваемость в Челябинской области не снижается Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинский области зарегистрировали ровно 100 новых случаев коронавируса — на два больше, чем накануне. Среди новых инфицированных девятеро школьников.

С начала ноября ежедневно коронавирус диагностируют у 91-101 южноуральца.

По данным регионального министерства здравоохранения к 2 декабря, лечиться от Covid-19 продолжают 1 386 жителей Челябинской области. Один пациент за сутки умер от ковидной пневмонии.

За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали уже у 393 728 человек в Челябинской области.

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