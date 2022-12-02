В Челябинской области 100 человек за день заболели коронавирусом

Заболеваемость в Челябинской области не снижается
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последний день в Челябинский области зарегистрировали ровно 100 новых случаев коронавируса — на два больше, чем накануне. Среди новых инфицированных девятеро школьников.
С начала ноября ежедневно коронавирус диагностируют у 91-101 южноуральца.
По данным регионального министерства здравоохранения к 2 декабря, лечиться от Covid-19 продолжают 1 386 жителей Челябинской области. Один пациент за сутки умер от ковидной пневмонии.
За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали уже у 393 728 человек в Челябинской области.
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